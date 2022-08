EU-Sanktionen: Wie soll es in Luxemburg mit den Vermögen russischer Oligarchen weitergehen?

Luxemburg wende die EU-Sanktionen «ganz genau» an, so das Finanzministerium. Editpress

Was soll aus den Vermögenswerten russischer Oligarchen werden, die infolge der Invasion Russlands in der Ukraine in der EU eingefroren wurden? Ende Juli teilte die Staatsanwaltschaft Frankreichs mit, dass Ermittlungen gegen russische Oligarchen in den Nachbarländern aufgenommen worden seien. Ein erster Schritt zur genaueren Identifikation der Verzweigungen und Geldwäscheoperationen, die dem Kreml nahestehende Milliardäre durchgeführt haben – und der Weg zu möglichen Beschlagnahmungen im Falle einer Verurteilung.

In Luxemburg sind bisher noch keine Ermittlungen dieser Art eingeleitet worden sein, wie die Luxemburger Staatsanwaltschaft L'essentiel gegenüber bestätigte. Derzeit würde sich Luxemburg ausschließlich an die EU-Sanktionen halten, die laut dem Finanzministerium «ganz genau» angewendet werden. Nach den jüngsten Zahlen sind russische Vermögenswerte im Wert von insgesamt 4,3 Milliarden Euro in Luxemburg eingefroren worden.

Zwei Jets von Roman Abramowitsch weggenommen

Neben Geldvermögen seien fünf Flugzeuge im Großherzogtum unter die Sanktionen gefallen. Diese seien entweder festgesetzt worden oder es sei ein Verfahren zum Entzug der Fluglizenz eingeleitet worden. Zwei davon «stehen in Verbindung», so die Luxemburger Regierung, mit dem ehemaligen Besitzer des FC Chelsea, Roman Abramowitsch. «Dabei handelt es sich um ein Einfrieren, keine Beschlagnahme. Die Personen dürfen sie zwar nicht benutzen, dennoch bleiben sie grundsätzlich Eigentümer davon», heißt es seitens der Luxemburger Regierung.

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch (links). AFP

Russische Oligarchen blieben weiterhin im Visier. Nach Angaben des Luxemburger Finanzministeriums würden diese «streng und regelmäßig» sowohl von den Staatsbehörden als auch von der Aufsichtskommission des Finanzsektors CSSF (Commission de surveillance du secteur financier) überwacht. Bisher sollen in Luxemburg keine Sanktionen umgangen worden sein, wie die Regierung und die Staatsanwaltschaft angeben. «Es wurde bisher keine Gerichtsanzeige erstattet. Die Tatsache, dass eine Person auf einer Sanktionsliste steht, bedeutet nicht unbedingt, dass ein Verdacht auf eine strafbare Handlung vorliegt», erklärt die Justizbehörde weiter. «Verstöße gegen die restriktiven Maßnahmen sind mit einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren bedroht und einer Geldstrafe zwischen 12.500 und 5.000.000 Euro bedroht», warnt das Ministerium seinerseits.

Doch was wird nun aus den eingefrorenen Vermögenswerten wird – In Bezug auf eine mögliche Strafverfolgung werde Luxemburg nicht im Alleingang handeln, sondern sich an die europäische Rechtsprechung halten. Wie das Ministerium bemerkt, «gibt es im Augenblick keine Rechtsgrundlage dafür in Luxemburg». Es steht im Raum, ob eine Rechtsgrundlage auf europäischer Ebene geschaffen werden sollte und ob die Vermögenswerte russischer Oligarchen zur Finanzierung der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine verkauft werden sollten.

«Luxemburg ist bereit, neue Sanktionsmaßnahmen zu ergreifen» Finanzministerium

Themen, die aktuell bereits auf der Agenda der 27 EU-Staaten stehen würden, wie die Luxemburger Regierung erinnert. Immer wieder werde Luxemburg als beliebter Finanzplatz für russische Milliardäre gekennzeichnet (Anm. d. Red.: Ein Drittel der Oligarchen haben hierzulande Firmen). Der Anteil russischer Investitionen in luxemburgischen Anlagefonds mach dabei weniger als 0,3 Prozent aus. Der Anteil der Bankaktiva liege lediglich bei 0,45 Prozent.