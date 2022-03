Doktor Sex : «Wie soll ich mit seiner Lüge umgehen?»

Sylvie ist in Not, seit sie auf dem PC ihres Freundes Links zu Pornoseiten gefunden hat. Sie vermutet, dass er sie angelogen hat und hat Angst, dass die Beziehung in Gefahr ist.

Sylvie (33) macht sich Sorgen, weil sie Porno-Links auf dem Laptop ihres Freundes gefunden hat. (Symbolbild) Unsplash

Frage von Sylvie (33) an Doktor Sex

Ich habe seit zwei Jahren einen Freund. Zuvor hatte ich eine längere Beziehung, die zu Ende ging, weil mein Freund Pornos konsumierte. Ich war immer schon und bin auch jetzt noch überzeugt, dass der Konsum zu unüberwindlichen Problemen in der Beziehung führt.

Als ich meinen jetzigen Freund am Anfang der Beziehung fragte, ob er Pornos schaue, verneinte er dies. Nun habe ich aber neulich auf seinem Computer – er hatte diesen nicht heruntergefahren – Links zu solchen Seiten gefunden.

Seither ist mir auch klar, warum seine Lust auf mich in letzter Zeit immer mehr abgenommen hat und unser Sexleben immer unbefriedigender geworden ist. Ich bin in Not. Wie soll ich mit seiner Lüge umgehen? Ist dies das Ende unserer Beziehung?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Sylvie

Unsere Gesellschaft ist gespalten, was den Umgang mit sexualisierten Darstellungen angeht. Die Werbung ist voll von Fotos mit einem erotisch-sexuellen Unterton. Überall wird man visuell angemacht und implizit aufgegeilt. Gleichzeitig wird über Pornografie hergezogen, als ob es nichts Schlimmeres gäbe.

Meine Erfahrung als Paarberater zeigt, dass Intimität und Sex in der Beziehung häufig unter Druck geraten, wenn Pornos ins Spiel kommen. Viele Frauen spüren, dass sie für ihre Männer nur noch «zweite» Wahl oder Mittel zum Zweck einer erweiterten Selbstbefriedigung sind und es nicht mehr um sie als Mensch und Geliebte geht.

Kreislauf der Entfremdung

Es versteht sich von selbst, dass diese Frauen mit Rückzug reagieren, was die Männer erst recht dazu verleitet, Pornos zu konsumieren, eine Affäre zu beginnen oder gar die Dienstleistungen einer Sexworkerin in Anspruch zu nehmen. Damit wird ein Kreislauf der Entfremdung in Gang gesetzt, der nicht selten in einer Trennung endet.

Ihr steht an der Schwelle einer solchen Entwicklung. Deshalb rate ich dir dringend, mit deinem Freund Klartext zu reden. Mit der Möglichkeit weiter zu leben, dass er dich seit zwei Jahren anlügt, scheint mir jedenfalls keine Option zu sein. Dies würde schnell zu einem Klima des Misstrauens führen.

Frag deinen Freund unaufgeregt aber direkt, was es mit den Links auf sich hat, die du gefunden hast. Vermeide jedoch, ihn auch gleich zu beschuldigen. Im Grundsatz gilt die Unschuldsvermutung. Widmet euch in diesem Gespräch auch der Frage, wie ihr es mit der Ehrlichkeit halten wollt.

Gemeinsam Sexfilme schauen

Ab und zu bewusst einen Porno zu schauen und dazu zu stehen, scheint mir weniger problematisch, als diesbezüglich zu lügen, nur um den Schein einer «guten» Beziehung aufrecht erhalten zu können und nicht mit der ungeschminkten – aber menschlichen – Wahrheit umgehen zu müssen.

Es gibt Paare, die schauen hin und wieder gemeinsam einen Sexfilm. Vielleicht wäre dies ja auch eine Möglichkeit für euch? Und manche Frauen konsumieren zuweilen für sich alleine Pornos, die sie sorgfältig ausgewählt haben. Das Angebot ist breit und man kann auch durchaus Inhalte finden, die nicht sexistisch sind. Alles Gute!