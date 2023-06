Zukunftsszenarien: Wie soll Luxemburgs Wirtschaft im Jahr 2050 aussehen?

Seit etwas mehr als einem Jahr arbeitet die Direktion für strategische Zukunftsforschung des Wirtschaftsministeriums, die «Luxembourg Stratégie», an den wirtschaftlichen Zukunftsplänen Luxemburgs bis zum Jahr 2050. Am gestrigen Montag hat sie in der «Maison du Savoir» in Esch-Belval eine Zwischenbilanz gezogen, an der unter anderem LSAP-Wirtschaftsminister Franz Fayot, Landwirtschaftsminister Claude Haagen (LSAP) und Joëlle Welfring, Déi Gréng-Ministerin für Umwelt, beteiligt waren.