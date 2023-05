Nachts unterwegs: Wie steht es um das Sicherheitsgefühl in Luxemburg?

Dunkle Straßen, verwinkelte Tiefgaragen, leere Plätze: Ganz bestimmte Orte können zum Fürchten sein. Ein Blick auf die jüngsten Zahlen der Numbeo-Datenbank gibt Aufschluss über das Sicherheitsgefühl in Luxemburg. Laut der Studie «Safety walking alone at night» hat mit 45,5 Prozent fast die Hälfte der Bevölkerung Angst, nachts alleine unterwegs zu sein. Allerdings lässt diese Zahl eher auf das Unsicherheitsgefühl schließen als auf das tatsächliche Risiko, Opfer eines Überfalls oder Diebstahls zu werden.

Ein Vergleich mit den Nachbarländern zeigt jedoch, dass es sich in Luxemburg nach wie vor recht gut leben lässt. Das nächtliche Unbehagen in Deutschland ist mit 47 Prozent fast gleich hoch, in Belgien (58,8 Prozent) und vor allem in Frankreich ist es jedoch viel ausgeprägter. 64,5 Prozent der Befragten fürchten sich davor, bei Nacht unterwegs zu sein. Damit bildet Frankreich das Schlusslicht in Europa.