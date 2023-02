17 neue Sanktionen: Wie steht es um Luxemburgs «Pecherten 2.0»?

In ganz Luxemburg gibt es verteilt auf 43 Gemeinden laut aktuellen Zahlen etwa 230 «Pecherten», oder wie sie offiziell heißen: Gemeindebeamte (agents municipaux). Durch das Gesetz vom 27. Juni 2022 über kommunale Verwaltungssanktionen und die Ausweitung der Befugnisse können Gemeinden seit dem 1. Januar dieses Jahres entscheiden, welche der 17 Sanktionen sie in ihre allgemeine Polizeiverordnung aufnehmen.

Das Rad sei damit nicht neu erfunden worden, meint Steve Hatto, Präsidenten der Vereinigung der Gemeindebeamten (Association des Agents Municipaux, ASAM), denn in den meisten Gemeinden waren die betreffenden Vergehen schon verboten – jedoch bisher «nur durch eine schwerfällige Prozedur zu verfolgen, wenn etwas dagegen getan werden wollte». In vielen Gemeinden haben die Agenten schon einen Teil dieser Aufgaben übernommen, «es gab nur nie einen legalen Rahmen», so Hatto.