Deportation: Wie Ukraine-Flüchtende zu Tausenden über Filtrationslager in Russland landen

Die « Welt » (Bezahlartikel) berichtet vom 19-jährigen A., der nur noch über russisches Gebiet aus Mariupol entkommen konnte. Nach einem zweieinhalbstündigen Fußmarsch zu einer Sammelstelle gab man den Flüchtenden keine Angaben, wohin sie die abfahrenden Busse genau bringen würden. «Nach Russland, Militärgeheimnis», hieß es schlicht. Schließlich landeten die evakuierten Personen in einem Filtrationslager in Nikolske, das zwanzig Kilometer nordwestlich von Mariupol liegt.

«Nazis» sollen aufgespürt und verhaftet werden

Augenzeugen hätten von «brutalen Verhören» in diesen Lagern berichtet, so ein US-Diplomat. Bei den sogenannten Filtrationen sollen die «Nazis» oder auch einfache Armeeangehörige unter den Geflüchteten aufgespürt und verhaftet werden. Den übrigen droht die Weiterreise in eine der 2014 verlauteten Republiken Lugansk oder Donezk oder direkt nach Russland. Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski sagte in einer Ansprache vom April, dass Moskau jene, die nach der Kontrolle nach Russland deportiert werden, oftmals in weit entfernte Regionen wie Sibirien oder den Fernen Osten Russlands bringt.