Interview: Wie US-Botschafter Tom Barretts erstes Jahr in Luxemburg lief

Das hat alles verändert. Der Krieg hat die Bedeutung der Nato und der Europäischen Union unterstrichen. Die Reaktion der EU überraschte Putin, der mit einem gespaltenen und abwartenden Europa gerechnet hatte. Er dachte, er würde Finnland und Schweden einschüchtern, und erreichte das Gegenteil... Er wollte die Ukrainer einschüchtern, und auch hier erreichte er das Gegenteil. Sie haben der Welt gezeigt, wie tapfer sie sind, indem sie für ihr Land kämpften. Hier in der Botschaft stehen wir mit allen Institutionen in Verbindung, die für die Ukrainer arbeiten. Die Hilfe so schnell wie möglich bereitzustellen, war eine große Herausforderung, die wir aber ziemlich gut gemeistert haben.