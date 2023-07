Etikette beim Aussteigen: Wie verlässt man das Flugzeug richtig?

Beim Aussteigen aus dem Flugzeug kommt es immer wieder zu chaotischen Szenen. IMAGO/Frank Sorge

Wer kennt es nicht: Du sitzt im Flugzeug, landest und schon will jeder Mensch raus aus dem Flieger. Am liebsten sofort. Einige haben es so eilig, dass sie den Eindruck erwecken, als würden sie gern mitsamt ihrem Handgepäck aufs Rollfeld hüpfen und zu ihrem Ziel sprinten.

Was denkst Du zum Gedränge beim Aussteigen? Mega nervig, habe ich auch kein Verständnis für. Verstehe ich nur, wenn man einen Anschlussflug hat. Ich bleibe immer so lange es geht sitzen. Reihe für Reihe aussteigen lassen finde ich vernünftig. Ich fliege nicht.

Okay, einige Passagiere mögen Stress wegen Anschlussflügen haben. Doch der Großteil der Ankommenden hat wohl kaum so dringliche Termine, dass sie sich derart aus dem Flugzeug drängen müssten. Auf Tiktok entfacht eine Debatte, was nun der ordentliche Weg ist, ein Flugzeug zu verlassen.

Tiktok-Video sorgt für Debatte

Der Grund: Eine Userin teilt ein Video, in dem sie sich darüber freut, wie ihr Partner ihr bei jedem Flug beim Aussteigen hilft. Sie zeigt, dass er sich für sie in den Gang stellt, damit sie vom Mittel- oder Fensterplatz aussteigen kann. Dabei hindert er die Passagiere, die in den Reihen hinter ihnen sitzen, daran, weiterzukommen.

Die Tiktokerin beschreibt das Verhalten als «sehr einfach, aber sehr süß». Ihr Partner mache das bereits seit Beginn ihrer Beziehung so. Das Video wurde mittlerweile über 2,2 Millionen Mal geschaut. Darunter sammelt sich Zuspruch und Kritik. Einige finden, dass der Freund alles richtig mache und sich das so gehöre.

Ein Kommentar, der viel Zustimmung (über 1000 Likes) erhält, lautet jedoch: «Ich finde das eine ziemlich blödsinnige Sache für alle Leute hinter euch.» Ein anderer User schreibt jedoch: «Die Leute hinter ihr sollten warten, unabhängig davon, ob er sie aufhält oder nicht. Das Flugzeug sollte von vorne nach hinten aussteigen.»

Aussteigen geht Reihe für Reihe

Die beste Methode, den Frieden zu wahren, bestehe allgemein darin, die Passagiere Reihe für Reihe aus dem Flugzeug zu lassen. Die Passagiere, die vorne sitzen (und meist zum Beispiel in der Business Class, auch mehr für ihr Ticket zahlen), sollten also zuerst raus dürfen.

In einem anderen Video regte sich eine Tiktokerin schon Anfang Juli auf, dass keiner sich mehr an diese Etikette halte. «Seit wann gibt es in Flugzeugen keine Etikette mehr, die besagt, dass man das Flugzeug Reihe für Reihe verlässt?», heißt es in dem Video. Auch dieses Video hat über 2,4 Millionen Aufrufe.