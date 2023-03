Oscars 2023: Wie viel ist zu viel? Diese Oscar-Looks sorgen für Stirnrunzeln

Getty Images via AFP

Für das große Schaulaufen auf dem Roten Teppich der Oscars greifen Hollywood-Stars zu den schönsten Roben und atemberaubendsten Kleidern. Dieses Jahr eröffnet US-Moderator Jimmy Kimmel die Oscar-Verleihung in Los Angeles .

Statt Skandal à la Will Smith sorgt dieses Jahr Lady Gaga für Gesprächsstoff, als sie ganz ohne Make-up performt. Doch auch modisch gibt es dieses Jahr einiges zu reden.

Von diesen Looks wird geschwärmt

Es muss nicht immer die XXL-Robe sein, um einen Auftritt modisch für sich sprechen zu lassen. Sandra Oh trägt eine gelbe Robe von Giambattista Valli. Schnitt sowie Farbe sehen am Star des Films «Turning Red» großartig aus. Tüpfelchen auf dem «I» ist die dunkelrote Lippenfarbe.

Sandra Oh sorgt für eines der modischen Highlights des Abends.

Rihanna wählte schon für ihr großes Comeback auf der diesjährigen Superbowl-Bühne einen monochromen Look und bleibt auch für die Oscars bei diesem Styling-Rezept. Riri trägt eine schwarze Robe vom tunesischen Label Alaïa und zeigt ihren wachsenden Babybauch.

Rihanna komplettiert den schwarzen Look mit knallroten Fingernägeln und roten Lippen.

Dass auch Männer nicht nur in faden Anzügen auftauchen müssen, beweist dieses Jahr der schwedische Komponist Ludwig Goransson. Der 38-Jährige trägt einen Anzug mit floralen Applikationen vom New Yorker Label Bode. Seine langen Haare hat der Musiker zu zwei Zöpfen geflochten.

Cate Blanchett war dieses Jahr mit dem Film «Tár» als beste Hauptdarstellerin nominiert. Für den Oscar reicht es nicht, doch modisch gehört die 53-Jährige zu den Abräumerinnen des Abends. Blanchett trägt einen Look aus dem Archiv von Louis Vuitton aus einem dunkelblauen Seidenrock und hellblauer Seidenbluse.

Klassisch und doch frisch: Dieser elegante Look von Cate Blanchett.

Diese Looks haben nicht überzeugt

Balletcore sorgt in der Mode gerade für ein Revival von Looks, die von Ballerinas inspiriert sind. Zartes Rosa ist Programm. Ob sich auch Dwayne «The Rock» Johnson vom Trend hat inspirieren lassen? Schon vergangenes Jahr waren bei den Männern Anzüge aus Samt ein Thema. Das nicht ganz so glänzende Material hätte auch für «The Rock» passen können.