Transportministerium: Wie viel kostet eigentlich Parken im Großherzogtum?

Das Ministerium fordert höhere Preise für Anwohnerparkausweise. Archive Editpress

In einem Bericht über die Parksituation in Luxemburg hat das Ministerium für Mobilität am vergangenen Donnerstag angegeben, dass 70 Prozent der verfügbaren 893.000 Parkplätze im Land gratis seien. Die meisten davon, etwa 52 Prozent werden Arbeitnehmern von ihren Arbeitgebern zur Verfügung gestellt. Die restlichen 18 Prozent decken somit die «wirklich» kostenlosen Zonen ab, sowie die mit Parkscheiben-Vorschrift oder jene, auf denen mit Anwohnerausweisen geparkt werden darf.

Der Bericht hebt hervor, dass die Situation der Anwohnerparkausweise in Luxemburg auf Europaebene sehr vorteilhaft sei, da die erste Vignette pro Haushalt komplett subventioniert werde. In Trier lägen die Kosten hierfür bei etwa 30 Euro, in Zürich bei 306 und in Stockholm bei bis zu 1159 Euro pro Jahr.

Solche Parkausweise für Anwohner beeinflussen jedoch die Parkrotation. «Um den öffentlichen Raum zu entlasten, sollte die Anzahl der Vignetten auf eine oder zwei pro Haushalt begrenzt werden», schlägt das Ministerium für Mobilität vor. Aus dem Bericht geht hervor, dass ein Auto in der EU während einer Woche durchschnittlich nur vier Prozent der Zeit, also weniger als eine Stunde pro Tag, bewegt wird. Während 80 Prozent der Zeit, also etwa 19 Stunden pro Tag, wird es vor der Haustür oder in der Nähe davon abgestellt.

Das Ministerium bedauert zudem, dass die zu niedrigen Preise für die Vignette, Anwohner dazu verleiten, das Auto am Straßenrand zu parken und die eigene Garage anderweitig zu verwenden oder gar zu vermieten. Außerdem seien die limitierten Parkzeiten von 30 bis 180 Minuten in Geschäftsvierteln zu hoch angesetzt.

Zwölf Prozent der Parkplätze sind kostenpflichtige Plätze für Arbeitnehmer. Davon müssen zwölf Prozent mehr als 100 Euro im Monat bezahlen, 36 Prozent geben im Monat zwischen 51 und 100 Euro für einen Parkplatz am Arbeitsplatz aus und für 28 Prozent der Arbeitnehmer kostet die Abstellmöglichkeit monatlich weniger als 50 Euro. Die restlichen 24 Prozent zahlen trotz kostenpflichtiger Parkplätze nichts, da der Parkscheinautomat zu weit entfernt steht oder sich eine zu große Warteschlange vor diesem bildet.