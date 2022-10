Netflix-Hit: Wie viel Wahrheit steckt in der Erfolgsserie «Dahmer»?

1 / 5 Evan Peters spielt den Serienmörder Dahmer in der Serie «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story», die am 22. September 2022 auf Netflix erschien. Netflix Ein heranwachsender Dahmer, gespielt von Nick Fisher, der in der Serie eine enge Beziehung zu seinem Vater führt, sei nicht der Realität entsprechend, sagt nun die Produzentin. Netflix Glenda Cleveland war nicht die Nachbarin von Dahmer. Sie lebte zur Zeit des Geschehens in einem anderen Gebäude. Netflix

«Dahmer Monster: The Jeffrey Dahmer Story» schafft es direkt auf den ersten Platz der derzeit beliebten Serien auf Netflix. 196.200.000 Stunden wurde der Streaming-Hit in den letzten zwei Wochen seit dem Release angesehen.

In den zehn Folgen geht es um die Geschichte des amerikanischen Serienmörders Jeffrey Dahmer, der zwischen 1978 und 1991 insgesamt 17 Menschen tötete. Die Strafe: 16 Mal lebenslänglich. Wie viel in der Serie tatsächlich der Wahrheit entspricht, verrät nun die Produzentin Nancy Glass (67) in einem Radio-Interview in der «Kyle and Jackie O»-Show.

War Glenda Cleveland die Nachbarin von Dahmer?

Die Story um die Nachbarin, Glenda Cleveland, die sich mehrmals über einen fürchterlichen Geruch und das seltsame Verhalten von Dahmer bei der Polizei beschwerte, sei rein erfunden, so Glass. Glenda Cleveland als Person ist zwar echt, jedoch lebte sie damals in einem anderen Wohnhaus. Sie kam erst mit Dahmer und den Gesetzeshütern in Kontakt, als ihre Tochter den damals 14-jährigen Konerak Sinthasomphone, der vor Dahmer fliehen konnte, nackt und zugedröhnt auf der Straße auffand. Cleveland war es jedoch, die im Anschluss die Beamten per Notruf kontaktierte.

Serviert Dahmer seiner Nachbarin ein «Menschenfleischsandwich»?

(Spoiler!) In einer Szene offeriert Jeffrey Dahmer seiner Nachbarin Glenda ein Sandwich – belegt mit Menschenfleisch. Doch wie Glass im Interview aufklärt, ist die Serienfigur Cleveland eine Zusammensetzung aus zwei Personen: Glenda Cleveland und Pamela Bass. Bass war diejenige, die tatsächlich gleich neben Dahmer gewohnt hat. In der Dokuserie «The Jeffrey Dahmer Files», die 2012 auf Sendung ging, erzählte Bass, dass Dahmer ihr einst ein Sandwich anbot. Sie hätte wahrscheinlich gerade Menschenteile gegessen, sagte sie im Interview.

Gemäß Glass sei es eher unwahrscheinlich, dass der Vater des Serienmörders, Lionel Dahmer, ihm das Sezieren beigebracht habe. «Ich bin mir nicht sicher, dass das wahr ist», gibt Glass zu, die eine Freundschaft zur Dahmer-Familie in den 90ern aufgebaut hatte. Tatsächlich sagte Lionel in einem Interview mit CNN im Jahr 2004, dass er und seine Mutter nicht gewusst hätten, dass ihr Sohn als Teenager tote Tiere gesammelt hat.

Wie wahr ist der Fall Konerak Sinthasomphone tatsächlich?

Der Fall des von Jeffrey Dahmer getöteten Konerak Sinthasomphone liegt sehr nahe an der Wahrheit. Der damals 14-Jährige wurde von Dahmer unter Drogen gesetzt und dann schwer verletzt. Dem Opfer gelang zunächst die Flucht, woraufhin er nackt und desorientiert auf der Straße gefunden wurde. Die Polizei übergab den 14-Jährigen nach einer oberflächlichen Inspektion wieder an Dahmer. Sie glaubten, er sei dessen Liebhaber und stark betrunken.

Wusste Lionel Dahmer über seinen Sohn Bescheid?