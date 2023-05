Luxemburg: Wie viele Fahrräder habt ihr zu Hause?

In Luxemburg gibt es über 500.000 Fahrräder, also etwas weniger als zwei Fahrräder pro Haushalt. Über 13.200 Haushalte gaben sogar mindestens sechs an. Der Drahtesel wird also immer beliebter. Im vergangenen Jahr wurden mehr als eine Million Radfahrer gezählt, 36,5 Prozent mehr als im Jahr 2021, was vor allem auf die stetig wachsende Zahl an Elektrofahrrädern zurückzuführen ist. Mittlerweile besitzen 13 Prozent der Haushalte ein solches Gefährt. 2017 waren es 5 Prozent und 2014 sogar nur 2 Prozent.