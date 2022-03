Impfstrategie in Luxemburg : Wie viele Leben wurden mit dem Impfstoff gerettet?

LUXEMBURG – Coronabedingte Todesfälle in Pflegeheimen im Land sind im Zuge der Impfkampagnen deutlich zurückgegangen, wie Zahlen zeigen.

Seit Beginn der Pandemie sind in Luxemburg 365 Bewohner von Pflegeheimen an Covid-19 gestorben (226 in den Einrichtungen und 139 im Krankenhaus). Die meisten dieser Personen (237) starben während der ersten und zweiten Welle zwischen Februar und Dezember 2020 – also bevor die Impfkampagne begann. Seitdem sind die Todeszahlen rückläufig: 116 Menschen starben zwischen dem 28. Dezember 2020, dem Beginn der Impfkampagne mit zwei Dosen, und dem 16. September 2021. Zwölf Personen seit dem Start der Booster-Kampagne ab dem 17. September 2021. «Die Gesundheitssituation verbessert sich seit der Einführung der dritten Dosis», bestätigte die Sprecherin von Servior.