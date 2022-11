Luxemburger Hochzeitsmesse: Wie wird der große Tag zu einer echten Traumhochzeit?

Wie geht man eine Hochzeitsplanung an? Welches Kleid und welcher Anzug passen, wo bekommt man das Essen her? Fragen rund um die Hochzeit werden auf der traditionellen Hochzeitsmesse in der Luxexpo The Box beantwortet. Die zukünftigen Eheleute können sich an 60 Ständen inspirieren lassen. Vor Ort sind Fachleute aus verschiedenen Ländern, die sich jeweils auf einen bestimmten Bereich spezialisiert haben: Fotografie, Event-Locations, Kleidung, Friseure…