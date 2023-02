Großherzogliche Hochzeit : Wie wird die standesamtliche Trauung von Prinzessin Alexandra ablaufen?

LUXEMBURG – Der Hof hat am heutigen Montag das Programm für die standesamtliche Hochzeit von Prinzessin Alexandra und ihrem Verlobten Nicolas Bagoryn am 22. April veröffentlicht.

Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagoryn werden am 22. April standesamtlich heiraten.

Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory werden sich am 22. April im Rathaus von Luxemburg-Stadt das Ja-Wort geben. Der großherzogliche Hof hat das kurze Programm der standesamtlichen Trauung bekannt gegeben. Die Verlobten und ihre Familien werden um 15 Uhr auf der Place Guillaume II eintreffen, die Zeremonie beginnt um 15.30 Uhr.

Die kirchliche Trauung findet eine Woche später, am 29. April 2023, in der Kirche Saint Trophyme in Bormes-les-Mimosas statt.