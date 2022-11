Wirtschaft: Wie wird Luxemburg im Jahr 2050 aussehen?

Wird es in 27 Jahren 770.000 oder 1,2 Millionen Einwohner geben?

«Die Zukunft der luxemburgischen Wirtschaft zu gestalten, geht uns alle an. Einwohner wie Grenzpendler», betont Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP). «Die Herausforderung liegt darin, die Art der zukünftigen Beschäftigung zu definieren. Wie werden wir in Zukunft in Luxemburg unser Geld verdienen, welche Geschäftsfelder werden sich entwickeln? Das wird Auswirkungen auf den Verkehr haben, auf die Wohnkosten, auf unsere Treibhausgas-Emissionen und auf die Natur».