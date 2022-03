Ferien in Vietnam : Wie Zuckerberg den Wasserbüffel reitet

Facebook ist in Vietnam unerwünscht, sein Gründer Mark Zuckerberg aber willkommen. In seinem Weihnachtsurlaub übte sich der 27-Jährige im Büffel-Reiten.

Zuckerberg habe Heiligabend in der Ha-Long-Bucht verbracht, sagte ein Behördensprecher. Am ersten Weihnachtsfeiertag habe er sich auf einer Öko-Lodge in den Bergen am Büffel-Reiten versucht.