Von Kroatien über Istanbul: Wie zwei Welpen auf dem Weg nach Luxemburg dem Einschläfern entgingen

1 / 7 Zwei Einwohner des Großherzogtums haben in Kroatien Hundewelpen gekauft. DR Die nach Luxemburg zu bringen, wurde problematisch. DR Einer der beiden Hundebesitzer fuhr mit dem Auto los und holte die Tiere ab. DR

Gerade nochmal gut ausgegangen: Als Alexandra kann ihren geliebten Tamaskaner-Welpen in die Arme schloss, fiel ihr ein Stein vom Herzen. Die Luxemburger Einwohnerin hatte nämlich befürchtet, dass der Welpe eingeschläfert werden würde. Am Flughafen von Istanbul. Sie und ein weiterer Mann hatten jeweils einen Welpen dieser Rasse von einer Züchterin mit Sitz in Kroatien gekauft. «Als die Welpen acht Wochen alt waren, sollten die Besitzer die Tiere bei mir abholen und sie nach Luxemburg bringen», erklärte die Züchterin Debby Steinforth. Beide hätten zu diesem Zeitpunkt nicht nach Kroatien reisen können, weshalb die Tiere alleine mit dem Flugzeug ins Großherzogtum transportiert werden sollten.

Das Ganze hätte vom 8. auf den 9. September stattfinden sollen. Es gab nur eine Option: Ein Flug Zagreb-Luxemburg, mit einem Zwischenaufenthalt in Istanbul. So weit der Plan. «Wir haben erst, als die Hunde schon im Flugzeug nach Istanbul waren, gehört, dass Luxemburg die gewerbliche Einfuhr von Hundewelpen nicht unter zwölf Wochen erlaubt», erzählt Alexandra. Das erst in letzter Minute zu erfahren, sei eine Katastrophe gewesen, immerhin habe man wochenlang geplant, zusammen mit den großherzoglichen Behörden.

Die widersprechen. Der Direktor der Verwaltung des tierärztlichen Dienstes (ASV), Felix Wildschutz, erklärte auf Anfrage, dass man die beiden Hundehalter im Vorfeld über die geltenden Regelungen informiert habe. Neben dem erlaubten Alter, ab welchem die Tiere ins Land dürfen, gelten noch weitere: «Hunde, die eine Grenze überqueren, müssen gegen Tollwut geimpft sein», erklärt Wildschutz. Eine Sonderregelung gebe es nur für Deutschland und Frankreich. Dort gekaufte Hunde könnten mit weniger als drei Monaten und ohne Tollwut-Impfung ins Land geholt werden, wenn eine Bestätigung des Züchters vorliege.

Gesalzene Rechnung

So blieb die Frage, was mit den mittlerweile in Istanbul gelandeten Hundewelpen geschehen sollte. Man hatte drei Optionen, so Wildschutz: Die Tiere nach Kroatien zurückschicken, um dort die Formalitäten zu erledigen. Das hätte bedeutet, sie nach dem Rücktransport zu impfen und nach einem dreiwöchigen Aufenthalt ins Großherzogtum zu bringen. Möglichkeit zwei wäre, die Tiere ins Großherzogtum zu holen und dort in Quarantäne zu halten. Möglichkeit drei, die Hunde einzuschläfern. «Die kroatischen Behörden hatten ein Gesundheitszeugnis ausgestellt, das sie nicht hätten ausstellen dürfen. Es wäre ihre Aufgabe gewesen, die Tiere zurückzunehmen», meint der ASV-Direktor.