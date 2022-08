Krieg gegen die Ukraine: Wieder Explosionen auf der Krim – was wir wissen und was nicht

Auf der Krim kam es zu einer Reihe Explosionen. Die erste, enorme Detonation ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 05.15 Uhr in einem russischen Munitionslager in Dschankoj im Norden. Stromleitungen, ein Kraftwerk und Bahngleise sowie einige Wohngebäude wurden laut Behörden beschädigt. Auch in einem Umspannwerk war ein Feuer zu sehen.