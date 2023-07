«Bowstring Schifflange»: Wieder freie Fahrt auf der A13 – fast

Das Gerüst ist verschwunden und seit wenigen Tagen auch die Spurteiler in Fahrtrichtung Deutschland. Damit ist der tägliche Feierabendstau auf der A13 beim «Bowstring Schifflange» Geschichte. Nur noch die engeren Spuren auf der anderen Seite erinnern derzeit an die Brückensanierung – und die in neuem Rot erstrahlenden Bögen.