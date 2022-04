Luxemburg : Wieder kracht ein Autofahrer gegen einen Baum

CAPELLEN – Wie die Polizei mitteilt, ist ein Verkehrsteilnehmer am Mittwochmorgen auf dem CR106 gegen einen Baum gefahren. Der Verunfallte wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Kreuzerbuch und Schweich. Dabei ist der Autofahrer in einen Baum geprallt. Dem Polizeibericht zufolge soll der Mann in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen sein.