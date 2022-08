Claude Turmes im Interview: Wiedereinführung der Telearbeit um Energie zu sparen?

Es muss ein gutes Gleichgewicht zwischen dem gefunden werden, was wirksam ist, und dem, was Zorn oder Feindseligkeit in der Bevölkerung verursacht. In Bezug auf den Stromverbrauch gibt es zum Beispiel ein großes Einsparpotenzial in Rechenzentren. Sie bei 22 oder 23 Grad statt bei 18 Grad zu betreiben, würde viel mehr ins Gewicht fallen als alle Fußballspiele am Abend.