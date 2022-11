Verkehr in Luxemburg: Wiedereröffnung des Schieburg-Tunnels nach den Osterferien erwartet

Es ist mittlerweile 233 Tage, also sieben Monate und 21 Tage her, dass sich am 27. August 2022 im Eisenbahntunnel Schieburg auf der Linie 1 zwischen Kautenbach und Wilwerwitz ein Erdrutsch ereignete. Seitdem hofft die luxemburgische Eisenbahngesellschaft auf eine baldige Wiedereröffnung des Schieburgtunnels.