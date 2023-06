Zugverkehr: Wiedereröffnung des Schieburg-Tunnels steht fest

Mehr als neun Monate nach dem Einsturz des Schieburg-Tunnels am 27. August 2022 auf der Linie 1 zwischen Kautenbach und Wilwerwiltz sieht die Luxemburger Eisenbahngesellschaft CFL endlich das Licht am Ende des Tunnels – ganz ohne schlechtes Wortspiel. In einer Pressemitteilung vom heutigen Donnerstag wurde das Datum der Wiederöffnung auf Samstag, den 5. August 2023 datiert.