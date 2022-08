Finnland ärgert sich : Wieso in Helsinkis Flughafen-Garage Hunderte Porsches und Bentleys stehen

Auf Helsinkis Flughafen zeigen sich Folgen des Ukraine-Krieges in Form von in großer Zahl abgestellten Luxuswagen mit russischen Kennzeichen. Das soll aufhören, findet man in Finnland.