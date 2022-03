Angriff von Hamburg : Wieso wurde Ahmad A. nicht abgeschoben?

Die Messerattacke von Hamburg wirft einmal mehr die Frage auf, ob die Behörden versagt haben. Doch oft ist die Anwendung der Gesetze nicht immer so einfach, wie es scheint.

Nach der tödlichen Messerattacke eines Islamisten in einem Hamburger Supermarkt gehen die Schuldzuweisungen los. Politiker finden markige Worte, denn der deutsche Wahlkampf ist im Tun. Bestes Beispiel ist die Forderung des CSU-Generalsekretärs Andreas Scheuer: «Wenn eine Radikalisierung bekannt ist, müssen solche Personen aus dem Verkehr gezogen und festgesetzt werden, bevor sie Taten begehen», sagte er.

Doch wie wird klar, ab wann eine Person «aus dem Verkehr gezogen und festgesetzt» werden muss? Und wie kann «Radikalisierung» gemessen werden, wann wissen die Behörden vom Grad der Gefährlichkeit einer Person, die sich womöglich in den eigenen vier Wänden radikalisiert hat?

Wie Gefährder erkennen?

Die Behörden hatten beim Hamburger Angreifer A. Hinweise auf eine islamistische Radikalisierung, er galt auch als psychisch labil. Dennoch wurde er lediglich als «Verdachtsfall» geführt, aber nicht als unmittelbar gefährlich eingeschätzt.

Wenn es aber keine Hinweise darauf gibt, dass jemand einen Anschlag begehen könnte, «dann nützen auch die schärfsten Gesetze zur Inhaftierung, zur Gewahrsamnahme von Gefährdern nichts», sagt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). Kurz: Wenn es keine Anhaltspunkte gab, um den Mann als Gefährder einzustufen, habe man ihn auch nicht in Gefährderhaft nehmen können. In Deutschland «gilt die Unschuldsvermutung», so Pistorius weiter.

Religiösität wird nicht beachtet

Bei der Frage, ob ein auffälliger Ausländer als Gefährder einzustufen ist, bedienen sich die Behörden des Risikobewertungs-Instrumentes Radar-Ite. Dabei wird das beobachtbare Verhalten berücksichtigt, nicht aber die Gesinnung oder die Religiösität.

Nach festgelegten Regeln wird die bewertete Person einer dreistufigen Risikoskala zugeordnet. Diese unterscheidet zwischen einem hohen, einem auffälligen und einem moderaten Risiko. Ob der Angreifer von Hamburg bei einer gründlicheren Untersuchung als Gefährder hätte eingestuft werden können, ist unklar.

Wie können Terrorverdächtige abgeschoben werden?

In Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes ist festgelegt, dass die Behörden eine sofort vollziehbare Abschiebungsanordnung erlassen können, wenn sie einen Anschlag fürchten. Normalerweise sind dafür die Länder zuständig, der Bund kann einen Fall aber an sich ziehen. Ausreisepflichtige, die nicht freiwillig ausreisen, dürfen sich nach einem neuen Gesetz zudem nur noch im Bezirk einer Ausländerbehörde aufhalten, wenn sie die Behörden über ihre Identität oder Staatsangehörigkeit getäuscht haben oder bei der Rückführung nicht mitwirken.

Ausreisepflichtige Ausländer, von denen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben ausgeht, können jetzt zudem leichter in Abschiebehaft genommen und besser überwacht werden. Sicherungshaft ist auch zulässig, «wenn die Abschiebung nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann», heißt es dazu im neuen Gesetz. Dies ist bei fehlenden Reisepapieren häufig der Fall. Auch die Überwachung mithilfe einer elektronischen Fußfessel ist möglich.

Warum wurde der Angreifer von Hamburg nicht abgeschoben?

Als Problem erwies sich, dass A. nicht über die zur Ausreise nötigen Personalpapiere verfügte. Daran scheiterte seine Rückführung offenbar. Noch am Freitag habe er sich bei der Ausländerbehörde erkundigt, ob seine Passersatzpapiere eingetroffen seien. Wenn diese aber nicht vorlägen, könnten die Landesbehörden wenig machen, klagt der niedersächsische Innenminister Pistorius: «Dafür ist der Bund verantwortlich.»

Das sehen Bundespolitiker anders. Der Unions-Innenexperte Stephan Mayer (CSU) verwies darauf, dass ausreisepflichtige Flüchtlinge jetzt auch länger als drei Monate und schon ohne Passersatzpapiere in Haft genommen werden könnten. Davon müssten die Länder konsequent Gebrauch machen. Im Hamburger Fall hätte das neue Gesetz aber nicht helfen können: Denn es ist erst am Samstag in Kraft getreten – einen Tag nach der tödlichen Attacke von Hamburg.

Auch keine Lösung: Messer aus Sortiment genommen

Die Hamburger Attacke macht einmal mehr deutlich: Es gibt viele Gesetze, und auch wenn es bereits einige Verschärfungen gegeben hat: Die richtige Anwendung der Gesetze ist nicht immer einfach.

Der Gesetzesgeber kann nicht so nahe liegend pragmatisch reagieren, wie es die Edeka-Filiale in Hamburg zwei Tage nach dem Angriff tat: Der Supermarkt, in dem A. sein Messer besorgte und dann auf Kunden losging, ist laut der Hamburger Morgenpost seit heute wieder geöffnet – ohne Messer im Sortiment.