Luxemburg : «Wild kann jederzeit und überall auf der Straße auftauchen»

LUXEMBURG – In den vergangenen fünf Jahren ist es zu etwa 15 Wild-Unfällen mit Verletzten gekommen. Ein Zusammenhang mit Treibjagden kann nicht ausgeschlossen werden.

Wild-Unfälle sind in Luxemburg und der Großregion ein Schreckgespenst – für alle Autofahrer. Glücklicherweise bleibt es in den meisten Fällen bei Sachschäden. Laut den von Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) vorgelegten Statistiken wurden in den vergangenen fünf Jahren 16 Unfälle mit Personenschäden registriert, fünf davon in 2021.