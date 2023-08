Wilde Partynacht in Hamburg: Flogen zwischen Marc Terenzi und Verena Kerth die Fäuste?

Was wirklich in der Nacht auf Dienstag zwischen Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) in Hamburg geschah, wissen wohl nur die beiden. Zunächst berichteten deutsche Medien, dass das Promi-Paar nach einer durchzechten Nacht auf der Reeperbahn im Hotelzimmer aufeinander losgegangen sei. Davor soll im berühmten Lokal «Zur Ritze» jede Menge Alkohol geflossen sein. «Bis morgens um fünf Uhr wurde gebechert», erklärt ein Augenzeuge gegenüber der Bild.

Polizei rückte wegen Verena Kerth und Marc Terenzi aus

Paar küsst sich bereits wieder auf Instagram

Wo es danach hinging? Offenbar wieder direkt zu Verena, mit der inzwischen wieder alles in Butter sein soll. So sagte Verena in der Nacht auf Mittwoch in ihrer Instagram-Story: «Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, in Hamburg ist ja immer etwas los. Doch das Einzige, was heute richtig einschlägt, ist mal wieder die Berichterstattung. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll», so die diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin. Dann wünscht sie allen lediglich einen schönen Abend, lehnt sich demonstrativ zu Marc und es gibt einen Schmatzer vor der Kamera.