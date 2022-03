Schock bei Konzert : Wilder Fan will Taylor Swift begrapschen

Während eines Konzerts greift ein stürmischer Fan nach Taylor Swifts Beinen. Die fällt vor Schreck fast von der Bühne – und singt dann einfach weiter.

An einem ihrer Konzerte in Kanada sprang ein wilder Fan auf die Bühne und griff nach Swifts Beinen. Diese stolperte und starrte den Übeltäter erschrocken an, bevor sie – ganz der Profi – ihren Hit «Bad Blood» weitersang.