Deutschland : Wildschwein macht es sich auf Sofa gemütlich

Eine Frau in Deutschland stand in ihrem Wohnzimmer plötzlich einem Wildschwein gegenüber. Die Polizei konnte das Tier zurück in die Natur entlassen.

1 / 2 Sieht süß aus, kann aber sehr gefährlich werden: das Wildschwein. Polizei Hagen Der Vorfall ereignete sich in Hagen. Google

Beim Nachhausekommen ist eine Frau im nordrhein-westfälischen Hagen auf ein Wildschwein in ihrem Wohnzimmer gestoßen. Als die 39-Jährige am Freitagnachmittag die Haustür im Erdgeschoss öffnete, stand das Tier drei Meter von ihr entfernt, wie die Polizei mitteilte. Das Wildschwein hatte jedoch zum Glück das Haupt von ihr abgewandt. Die Frau schloss rasch die Tür und rief die Beamten.

Als diese vor Ort eintrafen, hatte die Bache bereits die Einrichtung verwüstet und es sich auf dem Wohnzimmersofa bequem gemacht. Nach Polizeiangaben war das Tier vermutlich über eine Terrassentür in das Erdgeschoss gelangt. Als diese zufiel, war es gefangen.

Da Wildscheine sehr gefährlich werden können, suchten die Beamten gemeinsam mit einem Jäger eine Möglichkeit, das rund 60 Kilogramm schwere Tier ohne weiteren Stress in die Freiheit zu entlassen. Vorsichtig öffneten sie die Haustür, so dass das Tier unverletzt über einen Zaun zurück in die Natur gelangen konnte.