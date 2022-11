Luxemburg: Wildschwein verirrt sich ins Bad Mondorfer Stadtzentrum

Am Sonntagmittag hat ein Schwein beschlossen, die Fußgängerzone in Bad Mondorf unsicher zu machen. Ein Zeuge beobachtete das verirrte Tier an einer Bushaltestelle neben der Total-Tankstelle: «Gegen 12:30h habe ich es dort gesehen, als es gerade die Straße überquert hat und fast von einem Auto erwischt worden wäre. Zum Glück konnte der Fahrer noch rechtzeitig bremsen».