Namen geändert : Will kein «Truthahn» mehr sein – Türkei heißt bei UNO jetzt offiziell «Türkiye»

Wegen der Verwechslungsgefahr mit dem englischen Wort «Turkey» für «Truthahn» pochte die Regierung Erdogans schon länger auf den Namenswechsel. Nun ist es endgültig so weit.

Die Türkei wird fortan in der internationalen Diplomatie auf Englisch nicht mehr «Turkey» genannt, sondern «Türkiye». Der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stephane Dujarric, bestätigte der Nachrichtenagentur Anadolu, dass ein Antrag Ankaras auf die Namensänderung am Mittwochabend (Ortszeit) bei den Vereinten Nationen in New York eingegangen und dass die Änderung mit Erhalt des Schreibens sofort in Kraft getreten sei.