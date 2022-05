Bundesliga : «Will nicht wieder in Deutschland arbeiten» – Lucien Favre sagt bei Gladbach ab

Die Rückkehr von Lucien Favre galt bereits als sicher, doch der Wunschkandidat sagt Borussia Mönchengladbach nun ab. Diese bittere Nachricht verkündet Sportchef Virkus auf der Mitgliederversammlung. Wirtschaftlich denkt der Club über neue Wege nach.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss seine Trainersuche neu starten. Wunschkandidat Lucien Favre sagte seinem Ex-Club überraschend ab. DPA

Lucien Favre wird nicht Trainer beim Fussball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. «Sie können sicher sein, dass wir alles dafür getan haben. Er hat uns aber gesagt, dass er die Raute im Herzen trägt, aber nicht wieder in Deutschland arbeiten will», sagte Sportdirektor Roland Virkus bei der Mitgliederversammlung des Clubs am Montagabend. «Ich glaube nicht, dass Lucien Favre in den beiden kommenden Jahren Trainer bei Borussia Mönchengladbach ist.»

Favre, der die Borussia zwischen 2011 und 2015 trainiert, dabei zunächst vor dem Abstieg gerettet und bis in die Champions League geführt hatte, galt nach der Trennung von Adi Hütter laut Medienberichten bereits sicher als künftiger Gladbacher Trainer.

«Wir müssen auch schauen, wie es Dortmund gemacht hat»

Mönchengladbach muss also seine Trainersuche neu starten. «Ich möchte nicht auf die Euphoriebremse treten. Aber wir haben in der Vergangenheit keine guten Entscheidungen getroffen», sagte Virkus. «Mehr kann ich Ihnen dazu leider nicht sagen.» Die Borussia habe nach der Trennung von Hütter «diverse Gespräche mit mehreren Kandidaten» geführt. «Wir werden das nun forcieren und wollen das so schnell wie möglich erledigen. Es ist aber unabdingbar, hier eine sehr gute Entscheidung zu treffen.»

Auch finanziell gab es keine guten Nachrichten an die Mitglieder. Zum zweiten Mal hintereinander fuhr die Borussia einen zweistelligen Millionen-Verlust ein. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 betrug der Verlust vor allem coronabedingt 14,6 Millionen Euro. Bereits im Geschäftsjahr 2020 hatte die Pandemie ein Minus in Höhe von gut 16,7 Millionen Euro verursacht. «Im Ligavergleich bei der Größe unseres Vereins ist das trotz allem ein sehr respektables Ergebnis», befand Finanz-Geschäftsführer Stephan Schippers. Durch die Verluste schrumpfte das Eigenkapital in den vergangenen beiden Jahren von über 100 Millionen Euro auf nur noch rund 72 Millionen Euro.

Laut Schippers werden daher neue wirtschaftliche Wege wie strategische Partnerschaften diskutiert. «Man muss allem gegenüber offen sein. Aber alles zu seiner Zeit. Es muss alles passen», sagte Schippers am Rande der Veranstaltung, schloss einen Börsengang aber noch aus: «Es steht kein Börsengang ins Haus.» Zuvor hatte sich Schippers in einer Medienrunde zumindest diskussionsbereit gezeigt: «Wir müssen auch schauen, wie es Dortmund gemacht hat, Dortmund ist ein Traditionsverein, wir sind ein Traditionsverein - und trotzdem ist Borussia Dortmund an der Börse notiert.»