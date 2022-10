Russland : Will Putin seinen Erzfeind Nawalny jetzt für 30 Jahre einsperren lassen?

«Ihr dachtet alle, ich sei zwei Jahre lang im Gefängnis isoliert gewesen. Aber es hat sich herausgestellt, dass ich aktiv Verbrechen begangen habe», scherzt Nawalny zu den neuen Anschuldigungen an seine Adresse.

Gegen den inhaftierten russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny sind nach dessen Angaben neue strafrechtliche Vorwürfe erhoben worden. Ihm werde «Propagierung von Terrorismus», «Aufruf zum Extremismus», «Finanzierung extremistischer Aktivitäten» und «Rehabilitierung des Nationalsozialismus» vorgeworfen, erklärte Nawalny am Donnerstag in einer Nachricht, die sein Team in Onlinenetzwerken veröffentlichte. Insgesamt drohen ihm damit nach eigenen Angaben bis zu 30 Jahre Haft.