Nach Oscar-Eklat : Will Smith bei Scheich in Dubai untergetaucht

Bei der Oscar-Verleihung wurde das Image des Publikumsliebling stark angekratzt. Nun wurde er von einem Scheich nach Dubai eingeflogen, zur Erholung.

In Dubai hat Will Smith schon viel Zeit mit seinem Scheich-Freund verbracht. Vergangenen Jahres drehte er in dessen Fitnessraum unter anderem auch für seinen Dokumentarfilm "The Best Shape of My Life". Derzeit ist jedoch unklar, ob ihn auch seine Frau, Jada Pinkett Smith begleitet hat.