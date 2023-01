Anschuldigung: William und Kate sollen Harry zum Nazi-Kostüm geraten haben

In seiner Biografie «Spare» erhebt Prinz Harry Vorwürfe gegen den Prinzen und die Prinzessin von Wales. Laut ihm habe das Paar Mitschuld an seinem Nazi-Uniform-Skandal von 2005.

Nun gibt er Prinz William und Prinzessin Kate eine Teilschuld im Nazi-Kostüm-Skandal. Das berichtet zumindest «Page Six» unter Berufung auf die Memoiren des Herzogs von Sussex. Das Kostüm, das Harry 2005 zu einer Veranstaltung mit dem Motto «Eingeborene und Koloniale» trug, wurde zu einem riesigen Skandal für den damals 20-Jährigen. Sein Auftritt machte weltweit Schlagzeilen, nachdem ein Foto von Harry in der Uniform auf der Titelseite der «Sun» zu sehen war.

«Spare», die am 10. Januar erscheinende Biografie von Prinz Harry, dürfte den ehrwürdigen Buckingham-Palast in seinen Grundmauern erschüttern. Der 38-jährige Herzog nimmt in seinen Memoiren kein Blatt vor den Mund und teilt heftig gegen die britische Königsfamilie aus. Besonders an den Pranger gestellt werden Prinz William und dessen Frau, Prinzessin Kate.

In seinen Memoiren macht Harry seinen Bruder und seine Schwägerin für seinen berühmt-berüchtigten Auftritt auf einer Kostümparty in einer Nazi-Uniform im Jahr 2005 verantwortlich. Das berichtet jetzt «Page Six». Der Prinz behauptet in seiner Autobiografie, er habe entweder das umstrittene Kostüm oder das Outfit eines Piloten für die Veranstaltung zum Thema «Eingeborene und Koloniale» in Betracht gezogen. Daher habe er William und Kate um ihre Meinung gebeten.

«Ich habe Willy und Kate angerufen und gefragt, was sie davon halten. ‹Nazi-Uniform›, sagten sie», schreibt Harry laut der US-Online-Plattform. Der Prinz und die Prinzessin von Wales hätten «vor Lachen geheult», als sie Harry erstmals in dem Nazi-Kostüm sahen. «Schlimmer als Willys Turnanzug! Viel lächerlicher! Und das war wiederum der springende Punkt», offenbart der Herzog von Sussex in seinem Buch.

Das Outfit wurde zu einem riesigen Skandal für den damals 20-Jährigen und machte weltweit Schlagzeilen, nachdem ein Foto von Harry in der Uniform auf der Titelseite der «Sun» zu sehen war. Kurz danach entschuldigte er sich reumütig: «Es tut mir sehr leid, wenn ich jemanden beleidigt oder in Verlegenheit gebracht habe. Es war eine schlechte Wahl des Kostüms und ich entschuldige mich.»

Auch in der im Dezember veröffentlichen Netflix-Doku «Harry & Meghan» thematisierte der Prinz das Kostüm und betitelte den Vorfall als «den größten Fehler» seines Lebens. «Ich habe mich danach so geschämt. Ich wollte es nur richtig machen. Ich setzte mich hin und sprach mit dem Oberrabbiner in London, was mich tief beeindruckte. Ich bin nach Berlin gefahren und habe mit einem Holocaust-Überlebenden gesprochen. Ich hätte weitermachen und es ignorieren und in meinem Leben immer wieder die gleichen Fehler machen können, aber ich habe daraus gelernt», so Harry.

William soll Harry geschlagen haben

Erst in der Nacht auf Donnerstag veröffentlichte die US-amerikanische Ausgabe des «Guardian», dem trotz verschärfter Sicherheitsvorkehrungen des Verlags Penguin Random House Auszüge aus der Biografie vorliegen, erste brisante Details zum Inhalt. Darin wird eine Konfrontation zwischen den beiden Brüdern beschrieben, die sich 2019 zugetragen haben soll. Harry schreibt demnach, dass William dessen Frau Meghan als «schwierig», «frech» und «aggressiv» bezeichnet habe. William habe einfach nachgeplappert, was die Medien über die amerikanische Schauspielerin sagten.