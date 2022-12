Landwirt verdreht den Frauen den Kopf: William Young ist der angeblich heißeste Bauer auf Social Media

In den Kommentarspalten seiner Fotos bekommt William Young viele Komplimente für sein Aussehen.

Die Social-Media-Plattform Tiktok ist nicht unbedingt für landwirtschaftliche Inhalte bekannt, doch William Young hat sich als «Farmer Will» einen Namen gemacht. Zur Freude der Hunderttausenden Follower und Followerinnen filmt sich der Brite nicht nur bei der Arbeit, sondern tanzt auch auf dem Hof ​​herum – manchmal ohne Hemd, dafür aber mit Schafen als Tanzpartnerinnen. Seine Community feiert William Young in den Kommentaren als «sexy Farmer».

Spontanes Video macht ihn zum Social-Media-Star

Der Bauernhof von William Young in Buckinghamshire in Südengland beherbergt nicht nur Schafe – auch Alpakas und Schweine halten den jungen Landwirt auf Trab. Der 23-Jährige rückt die Tiere gerne ins Rampenlicht und zeigt sie auf seinem Account. Dass er sich ein Leben ohne seine Schafe kaum vorstellen kann, beweisen einige Clips, in welchen er die Vierbeiner auf den Schultern umherträgt.