Champions League : «Willkommen in der Europa League» – das Netz hat Barça schon abgeschrieben

Barcelona steht schon nach vier Spieltagen vor dem Aus in der Champions League. Dafür kassieren die Katalanen nun ganz viel Häme.

Milan Skriniar von Inter Mailand klärt den Ball vor Barcelonas Robert Lewandowski (r). Emilio Morenatti/AP/dpa

Stürmerstar Robert Lewandowski bewahrte den FC Barcelona vorerst vor der ersten großen Enttäuschung in dieser Saison. Der 34-Jährige traf gegen Inter Mailand spät zum 3:3 – bei einer Heimniederlage wären die Katalanen in Gruppe C vorzeitig ausgeschieden. Doch auch so, der Weg in die K.o.-Phase ist steinig, fast schon unmöglich. Sollte Inter nämlich das Heimspiel gegen Pilsen gewinnen, wäre die Champions-League-Saison für Barcelona schon vorbei.

In den sozialen Medien ist die Häme nach dem glücklichen Unentschieden gegen Inter aus diesem Grund groß. Besonders ein Bild wird auf Twitter verbreitet – das Logo der Europa League. In dieser müssten die Katalanen nämlich wie schon im letzten Jahr wieder antreten, würden sie die Gruppe nur auf dem dritten Platz abschließen. Viele User schreiben: «Willkommen in der Europa League».

Auch über Doppeltorschütze Lewandowski wird sich lustig gemacht, obwohl der Stürmer nach Erling Haaland in dieser Saison, der torgefährlichste Spieler aller Topligen ist. Ein Nutzer meinte: «Lewandowski hat Bayern wirklich verlassen, weil er dachte, er würde in einem besseren Club spielen, während er in Wirklichkeit in der Europa League auflaufen wird.» Doch es gibt auch Lob für den Weltfußballer. Ein Nutzer textet: «Ohne Lewandowski würde Barcelona trotz der vielen Ausgaben im Transferfenster schon jetzt Europa League spielen. Er ist Weltklasse und hebt das Level von Barcelona an.»

Barcelona am Boden. AFP