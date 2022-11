Städteplanung: Wiltz will eine Wachstumskrise vermeiden

Weitreichende Folgen stehen dadurch für die Nordstadt an. «Dadurch wird eine ‹kritische Schwelle› überschritten, die es erlaubt, Neues zu unternehmen», fährt der Manager fort. So könnten Bürgermeister und Schöffenrat in Vollzeit arbeiten und die Struktur der Gemeindefinanzen ändere sich. Wiltz sei immer schon benachteiligt gewesen, dies sei seit der Reform der CDA vor drei bis vier Jahren aber nicht mehr der Fall. «Mehr Einwohner bedeuten auch zusätzliche Finanzmittel, mehr Einrichtungen wie das zukünftige Freizeitzentrum und den Bildungscampus im neuen Stadtteil», fährt Bob Wetzel fort. Die drei bestehenden Schulen würden jedoch an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Selbst ohne große Projekte würde die Stadt um fast zwei Prozent pro Jahr wachsen.

«Harmonische Entwicklung»

Was nützt es, ein Viertel zu schaffen, das als sehr «grün» angepriesen wird, wenn all diese Menschen in der Hauptstadt arbeiten, die eine Autostunde entfernt liegt? Bob Wetzel gibt zu: «Neben den Dienstleistungen und Geschäften, die die diese Projekten vorsehen, ist die Schaffung von Arbeitsplätzen ein wichtiges Thema». Es gibt heute etwa 4000 Arbeitsplätze in Wiltz. Etwa ein Drittel davon im Gewerbegebiet am Ortseingang und in Industrieunternehmen internationaler Konzerne, ein Drittel im staatlichen und halbstaatlichen Einrichtungen (Brücken- und Straßenbau, Sozialamt, Pflegedienste, Gymnasium). Der Rest betrifft nach Angaben der Gemeinde Aktivitäten im Handel, in der Gastronomie, im Tourismus usw. «Wir bräuchten 6000, also 2000 mehr. Die Gemeinde kann versuchen, etwas zu unternehmen, aber es wird eine Unterstützung des Staates wird nötig sein. Das ist eine echte Herausforderung», so der Manager. Denn auch wenn Wiltz das Motto «Wohnen, Arbeiten und Leben in Wiltz» gewählt hat, sei es doch der zweite Punkt, der Sorgen bereite.