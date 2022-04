«Verrückt» : Wimbledon-Aus für russische Profis heftig diskutiert

Russische und belarussische Tennisprofis dürfen in diesem Sommer nicht am Rasenklassiker Wimbledon teilnehmen, auch wenn sie gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind. Die Entscheidung ruft Kritik hervor.

Die Russin Darja Kassatkina reagierte nach ihrem Achtelfinal-Aus von Stuttgart mit Verständnis. «Es gibt größere Dinge, die gerade in der Welt passieren. Das Leben von Menschen ist das Wichtigste», sagte die Nummer 26 der Welt am Donnerstag. Sie sei nicht sicher, «wie die Entscheidung die Situation im Allgemeinen verändern» werde, sagte die in Spanien lebende Kassatkina. Aber Menschenleben hätten «ganz sicher» Priorität. Sabalenka, Vorjahres-Halbfinalistin von Wimbledon, wollte den Ausschluss nicht kommentieren. Sie fokussiere sich auf das Turnier und versuche alles zu kontrollieren, was sie kontrollieren könne, sagte die Stuttgarter Viertelfinalistin.