Strade Bianchi  - Windböe erfasst Radfahrer und verursacht Massensturz 

In der Toskana sind die Rad-Profis wieder unterwegs. Am Samstag fand in Italien die Strade Bianche statt, ein Ein-Tages-Klassiker. Besonders der Wind hatte aber etwas gegen das Rennen. Immer wieder gab es zahlreiche starke Windböen. Eine hatte gar einen großen Einfluss auf das Feld.