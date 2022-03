Musste umkehren : Windschutzscheibe von Flieger reißt in der Luft

Nach knapp einer halben Stunde in der Luft musste eine Maschine von ETF Airways nach Pristina zurückkehren. Der Grund dafür: Die Glasscheibe im Cockpit hatte einen Riss.

Beim Vorfall wurde niemand verletzt, viele Reisende gerieten jedoch in Panik, als sie den Riss in der Scheibe bemerkt hatten.

Der Flieger war in Pristina gelandet und sollte in Basel landen. Doch nach einer halben Stunde musste die Maschine umkehren.

Am 3. Februar 2022 entstanden schwere Schäden an der Windschutzscheibe und dem Rumpf einer Maschine der ETF Airways.

Ein Flugzeug der Fluggesellschaft ETF Airways, das vom Flughafen Adem Jashari in Pristina in Richtung Basel abgehoben war, musste nach knapp einer halben Stunde in der Luft wieder in die kosovarische Hauptstadt umkehren. Die Piloten bemerkten einen Bruch an der Windschutzscheibe sowie einige Löcher in der Front des Flugzeugs.