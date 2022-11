«Wine Lights Enjoy : Lasershow in den Mosel-Rebhängen geht in die zweite Runde

WORMELDINGEN – Vergangenes Jahr als «neue Tradition» geplant, leuchten am ersten Dezemberwochenende zum zweiten Mal die Rebhänge zwischen Wormeldingen und Ahn für eine winterliche Open Air Weinprobe.

Die Premiere im vergangenen Jahr hat das Open Air Weintasting in den Mosel-Rebhängen zwischen Wormeldingen und Ahn noch unter Corona-Auflagen bestehen müssen, nun heißt es Anfang Dezember zum zweiten Mal: «Wine Lights Enjoy». Am 2. und 3. Dezember erstrahlen die Weinberge zwischen 17 und 23 Uhr durch Laser und LEDs in bunten Farben, während Winzer und Vereine entlang einer fünf Kilometer langen Strecke für die entsprechende Verköstigung sorgen.