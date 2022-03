Ungeschickter Bär : Winnie Puuh in echt

Milchkanne statt Honigtopf: Ein Schwarzbär hat sich – fast wie der Kinderheld Winnie Puuh – in eine missliche Lage gebracht.

Ein Schwarzbär im US-Staat Maryland hat es dem Bären Winnie Puuh fast gleichgemacht: Wie der Star aus dem Kinderbuch «Pu der Bär» steckte er seinen Kopf in ein Gefäß – und bekam ihn nicht mehr heraus.

So musste am Montag ein Team des Naturschutzamtes von Maryland in eine ländliche Gegend bei Thurmont ausrücken, um dem rund 90 Kilogramm schweren Tier zu helfen, wie Sprecherin Karis King sagte. Der Bär sei betäubt worden, dann sei die Kanne vorsichtig mit Hilfe einer elektrischen Handsäge entfernt worden.