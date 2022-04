Luxemburg : Winteraktion für Obdachlose wird verlängert

LUXEMBURG – Wegen der andauernden Kältewelle wird die Wanteraktioun für Obdachlose im Großherzogtum um drei Tage verlängert, wie das Ministerium mitteilt.

Wie das Ministerium am Samstag mitteilt, werde die Dräieck asbl, die für die Verwaltung der multifunktionalen Notunterkunft in Findel zuständig ist, daher heute Abend das Gebäude B eröffnen. In diesem sollen obdachlose Personen untergebracht werden können. Die lokalen Obdachlosendienste sollen die betroffenen Personen demnach an die WAK verweisen.