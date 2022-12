Luxemburg: Winterlights-Besucher regen sich über frühe Schließzeit auf

Auch Emma hatte sich auf einen langen Abend auf dem Weihnachtsmarkt gefreut. «Ich dachte, ich könnte hier in Ruhe essen und bummeln. Dann kam ich an und alles hatte geschlossen oder war kurz davor. Ich musste mich mit dem Essen total beeilen.» Zu dem Zeitpunkt war es nur wenige Minuten nach zehn, allerdings drehen Sicherheitsleute auf dem Gelände ihre Runden und schauen, ob auch alle Buden pünktlich schließen. «Der Budenbetreiber musste zu machen, obwohl er noch Burger für uns gehabt hätte», klagte Emma, die es sich beim nächsten Mal zweimal überlegen möchte, ob sie extra nach Luxemburg kommt.

Um 22.13 Uhr platzte auch Lionel der Kragen. «Wir sind in der Weihnachtszeit und trotzdem ist an einem Samstagabend um 22 Uhr die Stadt tot! Wegen Corona konnten wir letztes Jahr kaum feiern und jetzt hatten wir uns echt auf den Weihnachtsmarkt gefreut», sagt er traurig, während er sein letztes Glas des Abends austrinkt. Er erzählt auch von dem Budenbetreiber, der erst gezögert hatte, Lionel und seinen Freunden noch eine Runde Drinks zu verkaufen. Dieser hätte Angst gehabt, einen Strafzettel zu bekommen. «Warum schließen sie unter der Woche nicht früher und am Wochenende später? Jetzt müssen wir uns einen Plan B überlegen, wo wir in der Nähe was zu trinken bekommen.»