Luxemburg : Wintgerer Scheune geht vollständig in Flammen auf

WINTGER – Am frühen Mittwochmorgen ist im Norden Luxemburgs eine Scheune in Brand geraten. Rund 30 Einsatzkräfte sollen vor Ort gewesen sein, um das Feuer zu löschen.

Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Mittwoch zu einem Scheunenbrand in Oberwampach ausrücken.

Ein Scheunenbrand in der Gemeinde Oberwampach hat in der Nacht auf Mittwoch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie ein Sprecher des CGDIS auf L'essentiel-Anfrage mitteilt, «war die Scheune bereits fast zerstört und die Flammen griffen auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses über», als die Einsatzkräfte gegen 3.40 Uhr am Ort des Geschehens eintrafen.