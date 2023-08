Winzer in der Krise: Frankreich trinkt so wenig Wein wie nie

Dem Wein geht's an den Kragen. Der Konsum hat sich in Frankreich über die letzten Jahrzehnte dramatisch verringert.

Ausgerechnet das Nationalgetränk gerät in Frankreich in eine Krise. Seit geraumer Zeit ist der Weinkonsum in Frankreich mittlerweile rückläufig und die Folge sind Überproduktion und wirtschaftliche Probleme.