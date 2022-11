Luxemburg: «Wir befürchteten, dass jemand Substanzen in die Getränke gemischt hat»

«Als ich kurz nach 23 Uhr von der Toilette zurückkam, lag meine Freundin auf einer Bank, ihr Kopf schoss in alle Richtungen und sie verlor das Gleichgewicht». Die 17-jährige Cloé war am Montagabend auf dem Elloween-Ball in Ell, wo «mehrere Mädchen, alle von schlanker Statur, so sehr ins Delirium gerieten, dass sie ohnmächtig wurden oder sich übergaben», beschreibt der Teenager. «Etwa zehn junge Frauen wurden mit dem Krankenwagen nach Ettelbrück gebracht«, bezeugt sie.