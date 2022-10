Vor der Fußball-WM: «Wir bekommen die Trikots nur tröpfchenweise»

Luxemburg ist nicht für die WM qualifiziert, aber die neuen Trikots kommen gut an.

Wenige Wochen vor Beginn der WM kommen die Trikots in die Läden.

Weniger als zwei Monate vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist es nicht ganz einfach, dass Trikot seiner Lieblings-Nationalmannschaft zu finden. «Die Trikots für die Weltmeisterschaft kamen gerade erst Ende September an», erklärt Franck Matthieu, Floor Manager bei «Freelanders». «Normalerweise bekommen wir die Ware drei oder vier Monate vor der Veranstaltung», erzählt er, so spät sei ungewöhnlich. «Wir sehen uns Beschaffungs- und Lieferproblemen gegenüber. Dieses Jahr ist es wirklich kompliziert», so Matthieu.